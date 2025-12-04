Das Beste von Udo Jürgens by SahneMixx

Das handverlesene zehnköpfige Orchester sowie Sänger Hubby Scherhag zaubern die von Udo Jürgens bekannte Live-Atmosphäre in jede Halle.

Die Musiker spielen alle großartigen Klassiker in perfekten Arrangements und mit großer Spielfreude. Udo Jürgens selbst war von SahneMixx begeistert, was er bei verschiedenen Treffen und in Form von Briefen zum Ausdruck brachte.

Das Publikum erwartet ein wunderschönes Wiederhören aller großen Hits, von „Siebzehn Jahr, blondes Haar“, über „Ich war noch niemals in New York“ bis hin zu „Griechischer Wein“. Aber auch die tiefgründigeren Lieder mit nachdenklichen Texten, wie etwa „Der Teufel hat den Schnaps gemacht“ oder „Ich glaube“, finden sich im Repertoire von SahneMixx.