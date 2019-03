Das Bildnis des Dorian Gray

Der Schauspieler Sky du Mont erfuhr internationale Aufmerksamkeit u.a. an der Seite der Hollywood-Größen Nicole Kidman und Tom Cruise in Eyes Wide Shut unter der Regie von Stanley Kubrick. Er spielte an der Seite von Anthony Quinn, Gregory Peck und Lee Marvin. Bereits legendär sind seine Rollen in Der Schuh des Manitu und (T)Raumschiff Surprise, für die er jeweils mit dem BAMBI und dem Comedy-Preis ausgezeichnet wurde.

Der Dandy Lord Henry Wotton verführt den unverdorbenen Jüngling Dorian Gray dazu, sich ganz der sinnlichen Lust hinzugeben. Vor seinem gemalten Porträt äußert Dorian den Wunsch, das Bildnis möge altern, er selbst aber ewig jung bleiben. Dorian beginnt ein ausschweifendes Leben und verliert in seinen exzentrischen Abenteuern die letzten moralischen Hemmungen. Das Bildnis jedoch, als Spiegel seiner Seele, zeigt seinen Verfall.

In seinem einzigen Roman gestaltete Oscar Wilde die dramatische Beziehung zwischen Schönheit und Sittlichkeit. Der brillante Schriftsteller galt als polarisierende Figur der Londoner Gesellschaft des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Die Veröffentlichung seines einzigen Romans löste einen Skandal aus. Die dramaturgisch gestaltete Lesung findet über Filmeinspielungen eine inhaltliche Erweiterung.

Die Veranstaltung wird von der Stadtbücherei Waiblingen mit einer Medienausstellung begleitet.