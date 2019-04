Das bin ich! Kinder entwickeln ihr Selbstkonzept

Die Fachvortragsreihe „Bildung im Dialog“ von Stadt Heilbronn und Akademie für Innovative Bildung und Management Heilbronn-Franken gemeinnützige GmbH gibt Denkanstöße für die Entwicklung einer Pädagogik, die Kindern beste Startchancen ermöglicht. Jeder Fachvortrag mündet in einem moderierten Dialog mit den Teilnehmer*innen. Für pädagogische Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen, Lehrer*innen und Eltern. Was versteht man unter dem Begriff „Selbstkonzept“? Wie entwickelt es sich im Kindesalter und welche Einflussfaktoren sind dabei bedeutsam? Lässt sich das Selbstkonzept beobachten und wie beschreiben Kinder sich selbst? Und nicht zuletzt: Wie können Eltern und pädagogische Fachkräfte Kinder in der Entwicklung eines positiven Selbstkonzepts, das einen zentralen personalen Schutzfaktor darstellt und grundlegend für ein gesundes Aufwachsen ist, unterstützen? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt des Vortrags und sollen aus theoretischer, forschungs- und praxisbezogener Sicht beleuchtet und diskutiert werden. Ziel ist es, einen Überblick darüber zu geben, was Kinder schon über sich wissen, wie sich dieses Wissen entwickelt und wie es maßgeblich das kindliche Handeln und den Entwicklungsverlauf beeinflussen kann. Heutige Referentin: Dr. phil. Eva-Maria Engel, M.A. Esther Merget