Das Bio-Mobil kommt

Vom 25.07. bis 11.08. wird der Kiliansplatz zum Bio-Mekka! Als EU-Projekt „Grenzenlos Regional – Bio in Europa“ ist das Bio-Mobil von Bioland e.V. zu Gast im Herzen von Heilbronn.

Lasst euch durch vielfältige Aktivitäten wie Informations- und Bildungsangeboten, Spielstraße, Outdoor-Küche-Kochshows, VR-Video-Station, schul- und hofpädagogischen Veranstaltungen, Podiumsdiskussionen und vielem mehr, über regionales Bio-Essen inspirieren und taucht ein in die Welt des nachhaltigen Genusses. Bio zum Anfassen, Erleben und Genießen – seid dabei!

Das Projekt „Grenzenlos Regional – Bio in Europa“ ist ein gemeinsames EU-gefördertes Projekt des Bioland e.V. in Deutschland und der Genossenschaft Bioland Südtirol landw. Ges. in Italien. Die Bio-Mobil-Roadshow ist in den nächsten drei Jahren in sechs Städten pro Jahr in Deutschland unterwegs.