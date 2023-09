Das Blau des Kaftans

Drama Frankreich, Marokko, Belgien, Dänemark 2022 | Regie: Maryam Touzani | Mit: Lubna Azabal, Saleh Bakri, Ayoub Missioui | L: 122 Min. | FSK: ab 12 Jahre

Halim und Mina betreiben eine traditionelle Schneiderei in der Medina von Salé, einer der usrprünglichsten in Marokko. Um den Anforderungen der anspruchsvollen Kundschaft gerecht zu werden, heuern sie einen talentierten jungen Mann namens Youssef als Lehrling an. Mit der Zeit jedoch bemerkt Mina, wie sehr die Anwesenheit Youssefs ihren Mann berührt und er sich zu ihm hingezogen zu fühlen scheint…