Ein kleiner Blumenladen in einer amerikanischen Vorstadt: Der Besitzer, Mr Mushnik, wirkt genauso verstaubt wie sein nicht florierendes Geschäft. Auch seine beiden Angestellten, der tollpatschige Seymour Krelbourn und die etwas dümmliche Blondine Audrey langweilen sich aufgrund der ausbleibenden Kundschaft. Während die Blumen im Laden vor sich hin welken, präsentiert Seymour seine im Keller selbstgezüchtete Pflanze und hat die Idee, dass dieses sonderbare neue Gewächs wieder Kunden in den Laden ziehen könnte. Er benennt sie nach seiner von ihm angehimmelten Kollegin „Audrey II“. Doch das Pflänzchen mag nicht wachsen. Zufällig entdeckt Seymour, was seine Schöpfung zum Gedeihen braucht: Menschenblut. Audrey II wächst, doch ihren immensen Blutdurst kann Seymour allein bald nicht mehr stillen. Da kommt Audreys Verlobter, der sadistische Zahnarzt Orin Scrivello gerade recht. …

Die fleischfressende Pflanze Audrey II erlangte nach dem Low-Budget-Film „Little shop of horrors“ (1960) schnell Kultstatus. Die Originalversion des Musicals mit dem rabenschwarzen Humor, den skurrilen Situationen und den mitreißenden Songs gewann nach der Premiere (1982) in New York eine große Fangemeinde. Mittlerweile zählt „Der kleine Horrorladen“ zu den am häufigsten aufgeführten Stücken ohne festen Spielort.

mit: Kai Weeber, Alexander Neumeier, Clarissa Bühler, Wolfgang Heinrich, Oliver Böckh, Uli Bühler, Alexander Weiß u.a.

LIVE-Orchester mit: Cathy Smith, Christian Möwes (fl); Harald Hänsel (cl/ts); André Schneider, Rainer Hauf (trp); Karsten Sell, Ralf Irmler (trb); Arndt Pischke (gtr); Raffael Müller (bs); Marcus Prügel (key); Tom Höpfner (dr)