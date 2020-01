Das Blinklichter Theater spielt 'Alberta geht die Liebe suchen'

Poetisches Figurentheaterstück ab 4 Jahren nach einem Bilderbuch von Isabel Abedi. Gespielt wird mit sympathischen Stofftieren, Schattenfiguren und einer gehörigen Portion Phantasie. Frühling auf der Blumenwiese. 'Was ist Frühling?', fragt das Mäusemädchen Alberta. 'Frühling ist, wenn alles erwacht', sagt Mama Feldmaus. 'Die Mäuse, die Bienen, die Blumen und die Liebe!' 'Was ist die Liebe?', will Alberta wissen. Und da die Liebe was Besonderes ist, macht sich Alberta auf den Weg sie zu suchen, und findet den allergrößten Schatz... . Doch wo begegnet uns die Liebe? Wie fühlt sich Liebe an? Wie verschenke ich Liebe weiter? Dem Mäusemädchen Alberta begegnen auf einer abenteuerlichen Reise die unterschiedlichsten Facetten der Liebe. Spieldauer: 55 Minuten