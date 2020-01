Das Blitzgerät - ein unbekanntes und spannendes Wesen

Das Blitzgerät erweitert auch bei Tage unsere gestalterischen Möglichkeiten bei schwierigen Lichtsituationen wie z.B. Gegenlicht um ein Vielfaches. Ob bei Portraits, bei Aufnahmen in Innenräumen, bei Veranstaltungen innen oder im Freien - hier kann uns das Blitzgerät gute Dienste leisten. In unserem Kurs steigen wir ein mit dem technischen Aufbau und der Funktion des Blitzgeräts und gehen über zu dessen Einsatzmöglichkeiten, wie: Aufhellblitzen bei Tageslicht oder in der Dämmerung, direktes / indirektes Blitzen, stimmungsvolle Portraits mit ein oder mehreren Blitzgeräten - Einsatz von verschiedenen Aufhellern - Blitzen in Verbindung mit Langzeitbelichtungen und vieles mehr. Im Praxisteil setzen wir die Theorie um, mit dem Ziel, sicher zu werden im Umgang mit unserem Blitzgerät.

Mitzubringen/Materialien:

Bitte mitbringen: Kamera und Blitzlichtgerät sowie die jeweilige Bedienungsanleitung, wenn vorhanden. Ein Nikon Blitzgerät kann vom Dozenten zur Verfügung gestellt werden.

Kursnr.: 192-38400

Ort: F401 Fotolabor

