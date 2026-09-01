Das Bo kommt, man mag es kaum glauben, auf seine erste Solotour jemals.

DAS BO begibt sich anlässlich des 25-jährigen Jubiläums von "Türlich, Türlich" erstmals auf Solotour. Am 18. Oktober ist der deutsche Rapper in Stuttgart im Kulturquartier zu Gast.

Über 30 Jahre Worte und Gedanken von einem der immer auf der Suche ist ohne finden zu wollen. DAS BO hat sich Mitte der 90er auf die Suche nach einer Identität begeben und dabei mit seinen Texten neue Wege gesucht anstatt alte Pfade zu begehen. Dass einer, der soviel Einfluß auf die Entwicklung des deutschsprachigen Hip Hop gehabt hat, egal ob als Teil der legendären Formation Fünf Sterne deluxe oder als Soloartist, noch nie auf einer Solotour war ist gerade zu unglaublich.

Nachdem er mit "Rest Of" eine Zusammenstellung von 27 bisher unveröffentlichten Songs veröffentlicht hat, erscheint pünktlich zur Tour die ”Überfordert” EP mit fünf neuen Songs.