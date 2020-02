Das Brauhaus-Brauseminar

Überzeugen Sie sich selbst – auf einem Brauseminar im Brauhaus Zollernalb in Albstadt-Ebingen. Schauen Sie uns über die Schulter. Brauseminare sind Events mit Spaßgarantie. Unsere Braumeister Dominik Reger und Alexander Kroll bringen Ihnen die Kunst des Brauens näher und zeigen Ihnen wie aus Gerste, Hopfen, Hefe und Wasser Bier gemacht wird. Sie führen die Seminarteilnehmer fachkundig in die Kunst des Bierbrauens ein. Neben etwas „Theorieunterricht“ legen Sie aktiv Hand an und lernen alle Stadien der Bierherstellung kennen.

ABLAUF

Das Brausemninar dauert ca. 7 Stunden, die Teilnehmerzahl ist begrenzt, bitte reservieren Sie deshalb rechtzeitig.

8.00 Uhr Gemeinsam mit dem Braumeister setzen die Seminar-Teilnehmer einen Sud an und begleiten ihn bis zur fertigen Würze. 9.00 Uhr zünftige Frühstückspause mit Bauernbratwürsten 12.00 Uhr Mittagessen - wahlweise Brauereibraten, Schweinshaxe, Kässpätzle 15.00 Uhr Bierverkostung - besondere Biere aus aller Welt

Genießen Sie das schöne Gefühl für ein paar Stunden selbst Bierbrauer zu sein.