Schon in der Hochzeitsnacht gibt es den ersten Ehekrach. Anlass ist Juli´s Brautkleid. Es aus sentimentalen Gründen ein Leben lang zu behalten, ist in den Augen des frischgebackenen Ehemanns die reinste Geldverschwendung. Unter starkem Einfluss von Alkohol stellt Philipp, anstatt die Hochzeitsnacht zu genießen, das sündteure Kleid zum Wiederverkauf ins Netz. Leider unterlaufen ihm dabei einige Fehler. Am nächsten Morgen hat das Kleid eine neue Besitzerin. Für nur einen Euro hat Elke das Kleid erstanden. Juli will es um alles in der Welt zurück. Und Philipp will sein Unrecht wiedergutmachen. Ihre Wege kreuzen sich, und für das Brautkleid ist es der Anfang einer abenteuerlichen Odysseé…

Eine turbulente Komödie voller Überraschungen!

Schauspiel: Sarah Kreiss, Barbro Viefhaus, Dirk Emmert, Sven Olaf Denkinger

Regie: Juliane Fechner

Regieassistenz: Karin Urban