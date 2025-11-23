Komödie von Stefan Vögel

Schon in der Hochzeitsnacht gibt es den ersten Ehekrach. Anlass ist Julianes Brautkleid. Es aus sentimentalen Gründen ein Leben lang zu behalten, ist in den Augen des frischgebackenen Ehemanns die reinste Geldverschwendung. Unter starkem Einfluss von Alkohol stellt Philipp, anstatt die Hochzeitsnacht zu genießen, das sündteure Kleid zum Wiederverkauf ins Netz. Leider unterlaufen ihm dabei einige Fehler. Am nächsten Morgen hat das Kleid eine neue Besitzerin. Für nur einen Euro hat Elke das Kleid erstanden. Juliane will es um alles in der Welt zurück. Und Philipp will sein Unrecht wieder gutmachen. Ihre Wege kreuzen sich, und für das Brautkleid ist es der Anfang einer abenteuerlichen Odyssee…

Eine spritzige Komödie voller Überraschungen!