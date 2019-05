Gabriele Dreher-Rees liest aus dem Buch „Quality Land“ von Marc-Uwe Kling.

Lesungen in unserer Reihe „Das Buch im Café – Lesegenuss am Feierabend“ finden jeweils am letzten Mittwoch jeden Monats um 18.00 h im Café statt. Der Eintritt ist frei, wir freuen uns über neue Zuhörer!