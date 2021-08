Das Bukowski ist zurück!

Folgende Regeln sind unbedingt zu beachten:

------------------------------------

1. Maske tragen bis an den Sitz-Platz

2. Negativer Test von einer Teststation vorzeigen! (Nicht älter als 5 Stunden!)

4. Kontaktformular ausfüllen oder per Luca-App einchecken.

Yeah Mann, we are back! Hey Leute wir sind ab sofort wieder jeden Freitag und Samstag für euch da! Natürlich momentan leider ohne Tanzen und die Abstandsregeln zählen ebenfalls. Wir können da auch kein Auge zudrücken und bitten alle Besucher sich dranzuhalten, "Traum-Tänzer" müssen wir direkt des Clubs verweisen und ihr könnt euch sicher vorstellen, dass gerade uns (als Tanz & Afterhour-Club) das mehr als schwerfällt und wir uns selber ziemlich doof vorkommen, leider haben wir da aber absolut keinen Spielraum. Also, bitte - erspart allen peinliche Situationen, die Gefahr sich anzustecken, ist einfach momentan noch zu groß. Die Öffnungszeiten sind (solange der Virus im Umlauf ist) begrenzt. Dafür ist der Eintritt "for free", lediglich ein kleine Mindestumsatz wird fällig! Wir hoffen, dass wir bald wieder so richtig laut zusammen durch Starten dürfen! Kommt vorbei und unterstützt euren kleinen lokalen electronic Music-Club, wir brauchen es nach einem halben Jahr Break-Down, einem großen Umbau und begrenzter Teilnehmer-Zahl wirklich mehr als dringend! Wer zuerst kommt – bekommt natürlich auch den besten Platz! Wir freuen uns auf dich, dich und dich!