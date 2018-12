Das Comedy Kriminal Dinner - Krimidinner mit Kitzel für Nerven und Gaumen

Das Kriminal Dinner ‘Testament à la Carte‘ – ein köstliches 3-Gänge-Menü in stilvollem Ambiente umrahmt von einem spannenden Kriminalfall, das im JAPENGO in Tübingen stattfinden wird.

“Testament à la Carte“ - eine Testament Eröffnung mit Biss!

Prof. Willliam Chattney ist tot. Er war ein berühmter Wissenschaftler. Bevor jedoch das Testament verlesen werden kann, muss das Leben des Verstorbenen mit Hilfe der Gäste rekonstruiert werden. Eigentlich kein Problem, wäre da nicht Detective Johnson. Er ermittelt, da es sich bei Chattneys Ableben um ein Gewaltverbrechen handelt.

Wer hat Chattney wie getötet? Woran hat er geforscht? Und welches Geheimnis nahm er mit ins Grab? Der Notar Mr. Green und sein treuer Assistent Manfred haben alle Hände voll zu tun: Sie kontrollieren die Überwachungskameras des Anwesens, lesen mit Hilfe von Herbert Wandschneider aus der Zukunft und Dr. Sten-Gelle vereint kosmische Energie mit Wissenschaft, nur um das Rätsel zu lösen. Am Ende ist es aber doch Extrem Norbert, der unterstützt vom Publikum, die Wende einleitet.

Die Schauspieler aus Dreieich binden das Publikum immer wieder spontan durch ihre langjährige Erfahrung als Improvisations-Künstler in die Krimi-Geschichte mit ein. Gaumenfreuden und Unterhaltung, unvorhersehbare Entwicklungen und erstaunliche Wendungen wechseln sich ab.

Die beiden Darsteller bedienen sich vielfältiger Ausdrucksmittel, spielen gleich mehrere Charaktere und haben ein genaues Gespür für den Zuschauer. Ihre Spielfreude ist kaum zu bremsen und verzückt das Publikum. „Die prickelnde Ungewissheit und der Moment der Überraschung – sowohl im Publikum als auch auf der Bühne - das mache den Reiz aus“.

Das 3-Gänge-Menü wird serviert vom Gastroteam des JAPENGO in Tübingen. Ab 17 Uhr wird das Krimi Dinner eröffnet, das Kitzel für Nerven und Gaumen garantieren wird. Einlass ist um 16:30 Uhr. Kulinarischer Genuss und Nervenkitzel: Den Gästen wird im JAPENGO in Tübingen einiges geboten: Erlesen serviert, spontan inszeniert. Das Kriminal COMEDY Dinner – das ist ein köstliches 3-Gänge-Menü in stilvollem Ambiente umrahmt von einem interaktiven Kriminalstück:

´Duell der Meisterdiebe´

Willkommen auf dem jährlichen Kongress der Meisterdiebe! Hier tummelt sich alles was Rang und Namen in diesem zwielichtigen Gewerbe hat. Alle wollen die "Rose von Shanghai" gewinnen. Der begehrte Preis wird dem Langfinger verliehen, der das innovativste Einbruchswerkzeug erfunden hat. Wer macht dieses Jahr das Rennen? Das Tausendtürentuch, die Polizistenfernsteuerung oder das Zeitgift?

Doch die Preisverleihung wird jäh unterbrochen als der schrullige Laudator Sir Charles Henry Bedford bei einem Experiment spurlos verschwindet.....und mit ihm die Rose von Shanghai.

Als plötzlich eine geheimnisvolle Botschaft auftaucht, müssen die Meisterdiebe beweisen was in ihnen steckt. Sie haben nur eine Stunde Zeit die Rose von Shanghai zu finden sonst wird sie für immer verschollen sein. Wer den begehrten Preis wiederfindet darf sich auch zurecht Meister der Diebe nennen.

Diese Chance will sich kein Meisterdieb entgehen lassen und alle stürzen sich ins Abenteuer. Dabei kommt es zu so manchem komischen Zwischenfall.

Wer hat die Rose von Shanghai gestohlen und welches Geheimnis umwittert die Trophäe? Finden Sie es heraus!

Bei diesem interaktiven Comedy-Krimi wird das Publikum in das Geschehen mit einbezogen. Neben einer gehörigen Portion Krimiratespaß kommen hier auch die Lachmuskeln nicht zu kurz. Die vielen verschiedenen Charaktere werden von den Schauspielern und vom Publikum gespielt. Stürzen Sie sich in das Abenteuer um die Rose von Shanghai und gewinnen Sie das Duell der Meisterdiebe!

Das verführerische 3-Gänge-Menü wird vom Küchenteam des JAPENGO serviert und kreiert. Der Kitzel für Nerven und Gaumen startet um 19 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr.