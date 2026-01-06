Das Dark Dinner

Ein Dark Dinner, auch bekannt als Dinner in the Dark (zu deutsch Dinner im Dunkeln), findet in einem vollständig abgedunkelten Raum statt.

In völliger Finsternis wird Ihnen von unseren exklusiven Gastronomiepartnern ein köstliches 3-Gänge-Menü serviert.

Doch wie kommt das Getränk ins Glas? Wie finden Sie Ihr Essen auf dem Teller und wie zerkleinern Sie es? Nun, das ist gerade das Spannende an einem Dark Dinner. Seien Sie kreativ und überlegen Sie sich zusammen mit Ihren Tischnachbarn wie Sie die Herausforderung meistern können!