Sind Sie mutig genug ein 3-Gang-Menü in absoluter Dunkelheit zu genießen? Dann schauen Sie vorbei bei Ihrem exklusiven Dark Dinner.

Haben Sie sich schon einmal gefragt, ob Sie erschmecken können was sich auf Ihrem Teller befindet, ohne Ihr Essen sehen zu können?

Stellen Sie Ihre Geschmacksnerven bei Das Dark Dinner auf die ultmative Probe!

Was passiert bei einem Dark Dinner?

In völliger Finsternis wird ein köstliches 3-Gänge-Menü serviert. Doch wie kommt das Getränk ins Glas? Wie finden Sie Ihr Essen auf dem Teller und wie zerkleinern Sie es?

Nun, das ist gerade das Spannende an einem Dark Dinner.

Seien Sie kreativ und überlegen Sie sich zusammen mit Ihren Tischnachbarn wie Sie die Herausforderung meistern können!

Lassen Sie sich auf eine ganz neue Erfahrung ein und testen Sie Ihren Geschmackssinn bei Das Dark Dinner! Sichern Sie sich jetzt Tickets für ein Dinner im Dunkeln!

Bei Das Dark Dinner Genuss neu erleben!