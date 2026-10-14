Das Dark Dinner - Blind Date mit allen Sinnen

Könnten Sie ein komplettes 3-Gänge-Menü ohne Ihren Sehsinn erschmecken?

Stellen Sie doch mal Ihren Geschmackssinn auf die Probe und besuchen Sie unser brandneues Dark Dinner!

Was ist an einem Dinner in the Dark so besonders?

Von allen fünf Sinnen nimmt das Sehen am meisten Raum in Anspruch. Während das menschliche Auge beinahe pausenlos Informationen verarbeitet, werden die anderen vier Sinne also das Hören, Tasten, Riechen und Schmecken unbewusst in den Hintergrund gerückt. Beim Dark Dinner, auch bekannt als Dinner in the Dark, befinden Sie sich in absoluter Finsternis und werden von einem eigens für Ihren Tisch zuständigen Kellner mit einem köstlichen Gänge-Menü verwöhnt. Unser Dinner in the Dark garantiert: Sobald Sie sich auf das Experiment im Dunkeln einlassen, verwandelt sich die anfängliche Unsicherheit und Nervosität in der Finsternis rasch zu einem Stückchen Normalität.