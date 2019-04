Das Dennis Müller Trio

Dennis Müller begann mit 8 Jahren das Klavierspielen. Von Anfang an wurde er sowohl im klassischen, als auch im Jazz-und-Pop-Bereich ausgebildet. Er arbeitet musikalisch solistisch, mit Bands und Chören, veranstaltet Konzerte, Benefizveranstaltungen und spielt zu unterschiedlichsten Anlässen. Feste Ensembles sind: das Trio "Open your mind" und die Gemeindeband "Mikes Bex" der Evangelischen Kirchengemeinde Leonberg-Eltingen. Sein persönlicher Schwerpunkt ist spirituelle, improvisierte Klaviermusik, die sich letztlich keinem Genre mehr zuordnen lässt. In diesem Zusammenhang hat er zwei Live-CDs und eine Studio-CD aufgenommen.

Seien Sie an diesem Mai Abend gespannt auf die kraftvolle, inspirierende und mitreißende Wirkung improvisierter Live-Musik - solistisch und in Trio-Besetzung: mit Niklas Schumacher am Bass und Steve Nanda am Schlagzeug. Beide studieren derzeit Jazz an der Musikhochschule in Mainz.