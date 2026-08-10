Am 19. Februar 2020 erschießt ein Attentäter in Hanau neun junge Menschen. Der Anschlag gehört zu den schwersten rassistischen Gewalttaten in Deutschland. Zurück bleiben Familien und Überlebende. Sie trauern, sie kämpfen um Aufklärung und gegen das Vergessen. Der Dokumentarfilm „Das Deutsche Volk“ (2025, Regie: Marcin Wierzchowski) erzählt die Geschichte in eindringlichen Schwarz-Weiß-Bildern. Der Film zeigt: Rassismus ist gefährlich. Er erinnert an die Opfer. Er ruft dazu auf, hinzusehen, zuzuhören und für eine gerechte Gesellschaft einzutreten.