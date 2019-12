Das digitale Fotolabor - Kreative Bildbearbeitung für Einsteiger

Bilder am Rechner nachzubearbeiten kann unterschiedliche Gründe haben. Sei es die kreative Verfremdung, die Optimierung von Bildern oder das Retten von Bildern, die unter schwierigen Lichtverhältnissen aufgenommen wurden. Hier kann das sogenannte digitale Fotolabor helfen, Bilder nach den eigenen Wünschen und Vorstellungen nachzubearbeiten. Genau deshalb widmen wir uns in diesem Kurs darum, die Möglichkeiten der einzelnen Bildbearbeitungsprogramme kennen zu lernen. Schwerpunktmäßig werden die Möglichkeiten von Adobe Photoshop, Adobe Lightroom und dem Bildbearbeitungsprogramm Gimp beleuchtet. Aber auch Tipps und Kniffe für andere Programme können aufgezeigt werden. Damit Sie auch daheim gut weiterarbeiten können, empfiehlt es sich, den eigenen Laptop mit den entsprechenden Bildbearbeitungsprogrammen und ein paar Bilddateien mit zu bringen. Im Einzelfall können Laptops gestellt werden. Bitte teilen Sie dies bei der Anmeldung mit. Gerne können Sie bei der Anmeldung vermerken, mit welchem Bildbearbeitungsprogramm Sie in der Regel arbeiten