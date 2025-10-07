Das Dreigestirn des dt. Impressionismus

Max Liebermann, Lovis Corinth, Max Slevogt – Das Dreigestirn des deutschen Impressionismus.

Anlässlich der Ausstellung „Impressionismus in Deutschland, Max Liebermann und seine Zeit“ im Museum Frieder Burda, Baden-Baden (3.10.25 - 8.02.26)

Angeregt vom Vorbild des französischen Impressionismus gab es auch im wilhelminischen Deutschland Künstler, die im Stil der neuen Freilichtmalerei arbeiten. Allen voran ist Max Liebermann zu nennen, der regelmäßig Holland bereiste und in seinen Bildern das Leben und die Arbeit einfacher Menschen beobachten konnte.

Als Präsident der Berliner Sezession macht er dem deutschen Publikum den impressionistischen Luminismus bekannt. Neben Max Liebermann zählen Lovis Corinth und Max Slevogt zur künstlerischen Spitze des deutschen Impressionismus.

Mit Dr. Martina Kitzing-Bretz M.A., Kunsthistorikerin

Kurs-Nr.: 25205