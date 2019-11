Das Dreimäderlhaus

Der große Welterfolg in einer Neu-Inszenierung mit dem Ensemble der Operettenbühne Wien.

Inszenierung: Prof. Heinz Hellberg

Musikalische Leitung: Laszlo Gyüker

Das typisch „Wienerische“ auf die Bühne zu zaubern, liegt kaum jemandem mehr als Heinz Hellberg So schafft er auch mit seiner Regie zum Dreimäderlhaus wieder einmal das Kunststück, dem entzückenden Singspiel rund um die amourösen Vorgänge bei einer abendlichen „Schubertiade“ das Flair des damaligen Wien einzuhauchen.

Das Juwel der wunderbaren Musik Franz Schuberts mit seinen volkstümlichen Tänzen, Märschen und Ländlern bildete für Heinrich Berté eine ideale Grundlage für sein Werk, das rasch zu einem Welterfolg wurde und bald nach der Uraufführung 8.000 Aufführungen erlebte. Rasch wurde es in 22 Sprachen übersetzt und kam in 60 Ländern von Berlin über Paris bis New York zur Aufführung. Der „Schubert“ wurde damals auch eine der Lieblingsrollen des großen Richard Tauber.

Drei Schwestern, vier Herren und eine geplante Doppelhochzeit – allerlei Stoff für Missverständnisse und ein turbulentes Verwechslungsspiel um den schüchternen Franz Schubert und die große Liebe zu seiner Gesangsschülerin Hannerl...

Mit einer bezaubernden und traditionellen Inszenierung der Operettenbühne Wien und dem stets erstklassigen österreichischen Solistenensemble ist diese Produktion wieder ein Garant für genau den Charme, den Operettenfreunde so lieben.