Das Dschungelbuch

Vor beinahe 10 Jahren feierte das Kreativteam des Capitol einen großartigen Erfolg mit dem „Mannheimer Dschungelbuch“ in einer Neubearbeitung von Georg Veit. Jetzt begibt sich das Ensemble wieder „in die Dschungele“. Sascha Kleinophorst als „Shir Khan“, Rino Galiano als „Schlange Kaa“, Marion La Marché als „Balu“ und viele andere erzählen eine faszinierende Geschichte, die so ähnlich jeden Tag an jeder Ecke passieren könnte.

Mogli wächst im Dschungel auf. Unter den Wölfen lernt er gehen wie ein Wolf, heulen wie ein Wolf und leben wie ein Wolf. Er wird ein Wolf und keiner hätte gedacht, dass das jemals anders sein könnte. Doch Shir Khan, der Tiger, kehrt zurück. Er verlegt seine Jagdgründe in den Teil des Dschungels, in dem Mogli bei den Wölfen lebt. Und er will den „Zweibeiner“ töten.

Das Rudel fühlt sich bedroht. Stimmen werden laut, Mogli auszuliefern, um die „echten“ Wölfe zu schützen. „Mogli ist anders, Mogli muss weg!“ Da bietet Baghira, ein schwarzer Panther, an, Mogli zurück zu seiner Herde, den Zweibeinern, zu bringen.

Eine gefährliche Reise durch den Dschungel beginnt. Und hätten die beiden nicht den gemütlichen tapsigen Bären Balu getroffen, wäre wohl alles ganz anders gekommen … Lustig, besinnlich und spannend wird die bekannte Geschichte neu erzählt – mit viel Musik und ein paar ganz schrägen „Vögeln“. Mit der Musik von Xavier Naidoo, Dieter Scheithe und den Disney Klassikern.