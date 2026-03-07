Mitten im geheimnisvollen Dschungel Indiens beginnt ein außergewöhnliches Abenteuer: Ein kleines Menschenkind wird von einer Wolfsfamilie aufgenommen und wächst zwischen Tieren auf.

Sein Name ist Mogli. Behütet von Mutter Wolf und Vater Wolf, begleitet vom gutmütigen Bären Balu und dem weisen Panther Baghira, lernt er die Gesetze des Dschungels kennen – Freundschaft, Mut, Respekt und Zusammenhalt.

Doch nicht alle heißen den „Menschenwelpen“ willkommen. Der gefährliche Tiger Shir Khan sieht in Mogli eine Bedrohung und sinnt auf Rache. So steht Mogli bald vor der größten Herausforderung seines jungen Lebens: Wo gehört er wirklich hin – in die Welt der Tiere oder zu den Menschen?

Als Jugendstück der Spielzeit richtet sich „Das Dschungelbuch“ besonders an junge Zuschauerinnen und Zuschauer – und begeistert zugleich Erwachsene. Die Inszenierung verbindet Spannung, Humor und Tiefgang mit mitreißenden Szenen, lebendiger Musik und eindrucksvollen Bildern. Themen wie Identität, Mut, Anderssein und das Finden des eigenen Platzes sprechen Jung und Alt gleichermaßen an.

Die Bühnenfassung von Wolfgang Welter erzählt die weltberühmte Geschichte von Rudyard Kipling temporeich, berührend und voller Spielfreude. Vor der eindrucksvollen Kulisse der Alten Bastei wird der Dschungel lebendig: Temperamentvolle Affen, stolze Wölfe, eine geheimnisvolle Schlange und viele weitere tierische Charaktere entführen das Publikum in eine farbenfrohe Welt voller Abenteuer.

Freuen Sie sich auf ein sommerliches Theatererlebnis für die ganze Familie – spannend, emotional und unterhaltsam zugleich.