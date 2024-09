Das Eich – „Tut eich ned ab

Endlich – Das Eich ist wieder da! Ganze fünf Jahre sind seit „Fürchtet Eich nicht!“ vergangen. Warum? Nun ja, wegen der aktuellen Umstände ... das C-Wort, ihr wisst schon.

Egal, lassen wir das hinter uns! Und jetzt? Naja, leichter ist es als Komiker in der Zwischenzeit nicht geworden, findet Das Eich: „Zum einen gibt es aus den Reihen der Politik immer mehr ernstzunehmende Konkurrenz, und generell: So bekloppt wie die Realität mittlerweile ist, kann ich auf der Bühne fast gar nicht mehr sein. Es wird immer schwerer, da noch drüber zu kommen. Aber – ich versuch es trotzdem nochmal, also: „TUT EICH NED AB!“ – das mittlerweile sechste abendfüllende Comedy-Programm mit der bewährten, 100% geEICHten Rezeptur: herrlicher Schwachsinn, gewürzt mit spaßigen Liedern und abgeschmeckt mit bekloppten Geschichten aus dem Alltag und Eichs unnachahmlicher Spontanität. TUT EICH NED AB! – wer Das Eich mag, wird auch dieses Programm lieben!