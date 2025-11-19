Kein anderes Fabeltier beschäftigt(e) so sehr die Phantasie der Menschen wie das Einhorn.

Bereits in frühen Hochkulturen, der Antike und im Alten Testament dargestellt oder geschildert, gewann das Einhorn durch das frühchristliche Volksbuch des ‚Physiologus‘ große Popularität. Die dortige Beschreibung als scheues, nur von einer Jungfrau einzufangendes Tier machte es zu einem als Jesus Christus gedeuteten Symbol der Reinheit und Unschuld. Zugleich sprach man dem durch sein langes, spiraliges Horn wehrhaften Tier Stärke und Macht zu. Der Vortrag beschäftigt sich unter anderem mit den Versuchen, Einhörner in der Natur aufzuspüren oder mit realen Tieren gleichzusetzen. Vor allem aber soll das Einhorn durch Mythologie und Theologie begleitet, seine daraus hervorgehenden künstlerischen Darstellungen erläutert werden. Erklärungsversuche hinsichtlich der ungebrochenen Beliebtheit sollen das Gehörte und Gesehen abrunden.