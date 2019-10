Das Einmaleins des C-Schauspielers

Gesetz Nr. 1 des Theaters besagt: Rückblickend sind alle Aufführungen ein Erfolg. Die Kunst des C-Theaters finden wir nicht nur an Provinzhäu¬sern mit beschränktem Budget, nein, C-Theater findet überall statt. Auch dort, wo Sie, verehrtes Publikum, es überhaupt nicht erwarten! – In einer kleinen Vor–Lesung wird Sie Gilbert Mieroph in die Geheimnisse eines C-Schauspieler-Daseins einweihen. Für alle, die schon immer wissen wollten, woran es liegt. So sieht es nämlich hinter den Kulissen wirklich aus!