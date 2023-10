Das El Niño-Phänomen und seine Folgen

Das El Niño-Phänomen sorgt für brisante Wetterlagen rund um den Globus. Die Eisschmelze am Nord- und Südpol, das atlantische Strömungssystem verlangsamt sich, und die Brände in den Regen- und Urwäldern sind Kipppunkte des Klimas. Auslöser für El Niño sind Veränderungen in der Luftdruckverteilung z.B. über dem Südpazifik und Australien sowie Atlantik. Herausforderungen stellen sich an, etwa für Segler sowie für Passagiere auf Hochseeschiffen. Vortrag von Lothar K. Friedrich

Gebühr: 9,00 Euro. Anmeldung bei der Schiller-Volkshochschule erforderlich - www.schiller-vhs.de