Das Eldorado der Kreide: Fossilien der Santana-Formation

Das Araripe-Plateau im Nord-Osten Brasiliens beinhaltet einige der weltbesten Fossilien, Faunen und Floren überhaupt.

Abgelagert in der Zeit der oberen Unterkreide, geben die Schichten einen Einblick in das Leben der Zeit vor etwa 120 Millionen Jahren. Bekannt sind meist die Fische der Knollenfazies, jedoch enthalten die Schichten die komplexeste bekannte Flugsaurier-Fauna, einen einmaligen Einblick in die frühe Evolution der Blütenpflanzen und spektakuläre Insekten, die es sonst nirgendwo gibt. Dr. Frank Raquet, Sulzbachtal, gibt einen Überblick über die Entdeckungsgeschichte, Fauna und Flora sowie den aktuellen Forschungsstand.