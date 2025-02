Das Ende Alt-Crailsheims 1945

Am Ende des Zweiten Weltkriegs, im April 1945, wurde die Crailsheimer Innenstadt fast vollständig zerstört. Crailsheim zählt damit zu den vom Krieg am Schwersten getroffenen Städten in Süddeutschland.

Aus Anlass des 80. Jahrestages dieses Ereignisses wird der 2010 produzierte Film des Stadtarchivs und des Filmclubs Crailsheim noch einmal aufgeführt. Die bisherige Technik mit KI-Technik verbessert. Der Film erzählt mit historischen Filmaufnahmen und Zeitzeugen-Interviews die Geschichte dieser vielleicht größten Katastrophe der Stadtgeschichte, stellt sie aber auch in einen historischen Zusammenhang.

Eine Veranstaltung des Stadtarchivs Crailsheim, des Crailsheimer Historischen Vereins und des Filmclubs Crailsheim.