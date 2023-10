Duo Elisabeth Väth-Schadler und Hubert Salmhofer

Der Klarinettist Hubert Salmhofer absolvierte sein Musikstudium an der Musikuniversität Graz. Er war Mitbegründer bzw. ist Mitglied in diversen Kammermusik-Ensembles, vor allem der bekannten „vienna clarinet connection“.

Er ist Professor an der Gustav-Mahler-Musikuniversität Klagenfurt.

Die Pianistin Elisabeth Väth-Schadler schloss ihre künstlerische Ausbildung als Solistin, Kammermusikerin und Liedbegleiterin ebenfalls an der Musikuniversität Graz mit Auszeichnung ab. Sie ist Preisträgerin internationaler Wettbewerbe und hat sich als Schubert-Interpretin in Europa einen Namen gemacht. Sie betreut derzeit als Professorin an der Gustav-Mahler-Musikuniversität Klagenfurt eine eigene Klavierklasse.

Als Duo musizieren beide Künstler seit über 10 Jahren miteinander und üben eine rege Konzerttätigkeit aus. Die Kritiken schwelgen: „…besonderer Kulturgenuss auf höchstem Niveau“ oder „…ausgezeichnete musikalische Präzision“.