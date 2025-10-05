Das erste Konzert der Reihe: Voicemade

Das Leipziger Vokalsextett Voicemadevereint sechs herausragende Sängerinnen und Sänger zu einem Ensemble, das mit klanglicher Perfektion und stilistischer Vielfalt begeistert.

Seit 2017 fasziniert das Ensemble europaweit mit kunstvoll zusammengestellten Konzertprogrammen, die von geistlicher Renaissance-Musik über romantische Chorliteratur bis hin zu zeitgenössischen Kompositionen reichen. Mit ihrem Programm „Rendezvous“ laden die Sängerinnen und Sänger zu einer besonderen Begegnung ein – einer Begegnung der Epochen, der Stile und der Emotionen. Von der barocken Madrigaltradition bis zu modernen A-cappella-Arrangements spannt sich der musikalische Bogen, immer getragen von der beeindruckenden Homogenität des Ensembleklangs. Neben Werken von Ralph Vaughan Williams, Francis Poulenc und Gerald Finzi sorgen auch klangvolle Uraufführungen sowie raffinierte Jazz- und Popsongs für Abwechslung. Die außergewöhnliche Programmgestaltung, die das Ensemble zu einem gefragten Gast in internationalen Konzertreihen und Musikfestivals macht, verspricht einen Konzertabend voller Überraschungen – berührend, virtuos und einzigartig voicemade.

Lili Hein – Sopran

Johanna Jäger – Mezzosopran

Stina Raupers – Alt

Johann Jakob Winter – Tenor

Friedemann Meinhardt – Bariton

Vincent Berger – Bass

Ralph Vaughan Williams (1872 – 1958)

Wassail Song

Thomas Tomkins (1572 – 1656)

Oft did I marle

Luca Marenzio (1553 – 1599)

Ne fero sdegno mai, Donna / Talché, dovunque vò

Francis Poulenc (1899 – 1963)

Un soir de neige – nach Gedichten von Paul Éluard

Günter Raphael (1903 – 1960)

6 Galgenlieder op. 76 – nach Gedichten von Christian Morgenstern

Wilhelm Stenhammar (1871 – 1927)

Tre körvisor a cappella – nach Gedichten von Jens Peter Jacobsen

Stephen Paulus (1949 – 2014)

The Road Home

Paul John Rudoi (*1985)

Gamaya

Gerald Finzi (1901 – 1956)

aus: Seven Partsongs op. 17:Nightingales, Haste on, my joys! Wherefore tonight (nach Gedichten von Robert Bridges)

Bart Howard (1915 – 2004)

Fly me to the moon – arr. Paul Bernewitz

Lionel Bart (1930 – 1999)

From Russia with love – arr. Ebba Lejonclou

Freddie Mercury (1946 – 1991)

Seaside Rendezvous – arr. Paul Hart

Leonard Bernstein (1918 – 1990)

Tonight – arr. Christoph Göbel

Richard Genée (1823 – 1895)

Insalata Italiana