Das erste Konzert der Reihe: Voicemade

Das Leipziger Vokalsextett Voicemadevereint sechs herausragende Sängerinnen und Sänger zu einem Ensemble, das mit klanglicher Perfektion und stilistischer Vielfalt begeistert.
Seit 2017 fasziniert das Ensemble europaweit mit kunstvoll zusammengestellten Konzertprogrammen, die von geistlicher Renaissance-Musik über romantische Chorliteratur bis hin zu zeitgenössischen Kompositionen reichen. Mit ihrem Programm „Rendezvous“ laden die Sängerinnen und Sänger zu einer besonderen Begegnung ein – einer Begegnung der Epochen, der Stile und der Emotionen. Von der barocken Madrigaltradition bis zu modernen A-cappella-Arrangements spannt sich der musikalische Bogen, immer getragen von der beeindruckenden Homogenität des Ensembleklangs. Neben Werken von Ralph Vaughan Williams, Francis Poulenc und Gerald Finzi sorgen auch klangvolle Uraufführungen sowie raffinierte Jazz- und Popsongs für Abwechslung. Die außergewöhnliche Programmgestaltung, die das Ensemble zu einem gefragten Gast in internationalen Konzertreihen und Musikfestivals macht, verspricht einen Konzertabend voller Überraschungen – berührend, virtuos und einzigartig voicemade.
Lili Hein – Sopran
Johanna Jäger – Mezzosopran
Stina Raupers – Alt
Johann Jakob Winter – Tenor
Friedemann Meinhardt – Bariton
Vincent Berger – Bass
Ralph Vaughan Williams (1872 – 1958)
Wassail Song
Thomas Tomkins (1572 – 1656)
Oft did I marle
Luca Marenzio (1553 – 1599)
Ne fero sdegno mai, Donna / Talché, dovunque vò
Francis Poulenc (1899 – 1963)
Un soir de neige – nach Gedichten von Paul Éluard
Günter Raphael (1903 – 1960)
6 Galgenlieder op. 76 – nach Gedichten von Christian Morgenstern
Wilhelm Stenhammar (1871 – 1927)
Tre körvisor a cappella – nach Gedichten von Jens Peter Jacobsen
Stephen Paulus (1949 – 2014)
The Road Home
Paul John Rudoi (*1985)
Gamaya
Gerald Finzi (1901 – 1956)
aus: Seven Partsongs op. 17:Nightingales, Haste on, my joys! Wherefore tonight (nach Gedichten von Robert Bridges)
Bart Howard (1915 – 2004)
Fly me to the moon – arr. Paul Bernewitz
Lionel Bart (1930 – 1999)
From Russia with love – arr. Ebba Lejonclou
Freddie Mercury (1946 – 1991)
Seaside Rendezvous – arr. Paul Hart
Leonard Bernstein (1918 – 1990)
Tonight – arr. Christoph Göbel
Richard Genée (1823 – 1895)
Insalata Italiana