Das erste Smartphone: Kinder und Mediennutzung

Wie gelingt eine gesunde Mediennutzung? Was ist ein gesunder Umgang mit dem Smartphone? Diese Frage beschäftigt viele Eltern bereits lange bevor das erste eigene Handy angeschafft wird.

In seinem Vortrag beleuchtet Robin Harnisch die Chancen und Herausforderungen digitaler Medien im Kindes- und Jugendalter. Im ersten Teil werden wissenschaftliche Erkenntnisse, aktuelle Studien sowie mögliche Auswirkungen eines problematischen Medienkonsums verständlich und praxisnah vorgestellt. Der zweite Teil richtet den Blick auf konkrete Handlungsmöglichkeiten für Familien. Dabei geht es sowohl um Kinder, die noch kein eigenes Smartphone besitzen, als auch um Jugendliche, die digitale Medien bereits intensiv nutzen. Eltern erhalten alltagstaugliche Strategien, hilfreiche Orientierung und praktische Tipps für eine gesunde Medienerziehung.