Das erwachsene Land: Deutschland ohne Amerika

Buchvorstellung & Gespräch mit Holger Stark.

Ohne Amerika kein Europa, ohne US-Soldaten keine Sicherheit – das war die Formel, die seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs galt. Mit Donald Trump geht diese Epoche unwiderruflich zu Ende. Holger Stark analysiert, warum das, wofür Trump steht, keine flüchtige Momentaufnahme ist, sondern ein Epochenbruch, mit dem etwas Neues beginnt. Er rekonstruiert die Versäumnisse der vergangenen 25 Jahre – und entwirft ein präzises Bild, wie ein Leben jenseits von Amerika aussehen könnte. Für ihn ist es 35 Jahre nach der Wiedervereinigung für Deutschland an der Zeit, erwachsen zu werden.