Kulinarischer Genuss und Nervenkitzel: Den Gästen im Japengo in Tübingen wird einiges geboten: Erlesen serviert, spontan inszeniert.

Das Escape Dinner – das ist ein köstliches 3-Gänge-Menü in stilvollem Ambiente und mit einem spannenden Rätsel für echte Rätselfreunde.

"Das Escape Dinner"

Tauchen Sie ein in eine Welt voller Geheimnisse, Rätsel und kulinarischer Genüsse. Bei unserem einzigartigen Escape Dinner erleben Sie nicht nur ein exquisites Mehrgang-Menü, sondern auch die Spannung eines Escape Rooms – alles an einem Ort!

Während Sie die kulinarischen Köstlichkeiten genießen, werden Sie mit kniffligen Rätseln und cleveren Hinweisen konfrontiert, die Ihre Sinne schärfen und Ihre Neugier wecken. Entdecken Sie versteckte Botschaften in den kulinarischen Kreationen, entschlüsseln Sie Codes und lösen Sie mysteriöse Rätsel. Nur durch Teamwork, Kreativität und schnelles Denken können Sie die Herausforderungen meistern und den Sieg erringen!

Das verführerische Menü wird vom Küchenteam im Japengo serviert und kreiert. Der Kitzel für Nerven und Gaumen startet um 19 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr.