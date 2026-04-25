Das etwas André-Konzert

André Gatzke, bekannt durch die Sendung mit der Maus und dem Elefanten und durch die Sendung Kikaninchen, entführt in die fabelhafte Welt eines Orchesters. Neben Hörgenuss gibt es hierbei jede Menge Spaß und Spiel zum Mitmachen.

Das bietet eine tolle Gelegenheit, ein großes Orchester und großartige Musik hautnah zu erleben. Und er erörtert die wichtigsten Fragen, die auch Erwachsene schon immer wissen wollten: Welches ist das größte Instrument? Welches ist das Nervigste? Und welches gar das Teuerste? Kann man Ohrwürmer züchten?

André Gatzke

Württembergische Philharmonie Reutlingen

Leitung Paul Taubitz