Das Felsenmeer im Geopark Ruhrgebiet

Der Nationale Geopark Ruhrgebiet präsentiert und bewahrt das geologische Erbe einer Region, deren ökonomisch-kulturelle Entwicklung maßgeblich von den Rohstoffen geprägt wurde. An erster Stelle sind hier die Steinkohlenflöze des Oberkarbons zu nennen. Jedoch ist die Geologie deutlich vielfältiger und umfasst eine Schichtenfolge, die vom Unterdevon bis ins Quartär reicht. Karstphänomene haben sich in den Kalksteinschichten der Oberkreide und vor allem im Bereich der mächtigen mitteldevonischen Riffkalke am Südrand des Ruhrgebiets ausgebildet. Darunter sind etliche Großhöhlen. Ein ganz besonderer Geotop von nationaler Bedeutung stellt das Felsenmeer bei Hemer dar, dessen heutige Gestalt auf eine Kombination von Verkarstung und Erzbergbau zurückgeht.