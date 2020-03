Zur Feier seines 60. Geburtstags lädt der Hotelier Helge Klingenfeldt Freunde und Verwandte in den städtischen Feierraum ein.

Das Fest beginnt fröhlich, alle Kinder sind gekommen, bis auf eines: warum hat sich Helges ältester Sohn Jonas das Leben genommen? Als alle Gäste an der Geburtstagstafel sitzen, hält Chris, Jonas Zwillingsschwester, eine Tischrede. Sie fängt so an, wie es von ihr erwartet wird, aber der Vater hat die „Wahrheitsrede" gewählt... und damit beginnt ein erbitterter Kampf um die Wahrheit innerhalb der Familie.

In seiner ersten Produktion beschäftigt sich das DAT-Ensemble mit schmerzhaften und verdrängten Familiengeheimnissen. Das DAT-Ensemble besteht aus Mitgliedern der Leistungsförderung der DAT Kunstschule.

Künstlerische Leitung: Prisca Maier-Nieden

Achtung: Im Stück wird auch das Thema „sexualisierte Gewalt" behandelt. Es ist daher nicht geeignet für Personen unter 16 Jahren.