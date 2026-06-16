Das FESTival am Roten Platz

Zwei erstklassige Live-Bands verwandeln den ansonsten eher ruhigen Roten Platz in eine Party Location.

Lepus:

Der Bonner Musiker Lepus verbindet Boom Bap, Rap, Pop und Indie zu einem ganz eigenen Sound, der überrascht, mitreißt und hängen bleibt. Seine Texte sind authentisch, gesellschaftlich relevant und oft mit einer Prise Wortwitz versehen – musikalisch wie inhaltlich bringt er frischen Wind in die Szene.

Nivo (Stuttgart/Heilbronn):

Zwischen eingängigen Melodien und fetten Riffs finden wir unseren Sound, der irgendwo zwischen Poprock und Metalcore liegt.