Ein Fremder will in einem abgelegenen Hochtal, mit dem ihn ein dunkles Geheimnis verbindet, Quartier nehmen. Abrupt wird das harte und freudlose Leben der Dörfler unterbrochen, als kurz darauf nacheinander zwei Söhne des mächtigen „Brennerbauern“ ums Leben kommen....

Im Stile des „Grand Guignol“ wird diese in der archaischen Bergwelt spielende Geschichte um Macht und Unterdrückung, Liebe und Verrat, auf die Bühne gebracht. Angesiedelt zwischen Western und Heimatroman, endet das Stück in einem nervenzerreißenden Finale. Ein paar alte Bretter und ein rudimentär landschaftsbemaltes Leintuch – viel mehr brauchen die fünf Mimen des Cargo-Theaters nicht um die Szenerie des 2010 erschienenen Romans „Das finstere Tal“ in eine überaus fesselnde Bühnenfassung zu verwandeln.

Das Stück erhielt den Jury-Preis bei den Heidelberger Theatertagen 2012 und warnominiert für den Stuttgarter Theaterpreis 2013