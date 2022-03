Im Best of aus den Superlativen ihrer Soloshows „Frosch am Hals”, „Kubakrise”, „Mamas Liebling“ und „Ines singt Kreisler” lebt Ines Martinez selbstironisch und lustvoll Gesang, Comedy und Bühnenfiguren aus und wird dabei von dem wandlungsfähigen Pianist Bobbi Fischer unterstützt. Popsongs, Chansons und kubanische Salsa - in fast einem Atemzug rocken, schnulzen und swingen die Beiden sich durch den Abend - Temperament ansteckend!