Das Football-Highlight 2025

Der Spätsommer 2025 in Stuttgart wird laut, emotional und spektakulär - denn am 7. September verwandelt sich die MHP Arena in das Zentrum des europäischen American Footballs. Mit dem ELF Championship Game 2025 kommt das große Finale der European League of Football (ELF) in die baden-württembergische Landeshauptstadt - und das Stadion des VfB Stuttgart wird für einen Tag zur Heimat von Touchdowns, Tackles und mitreißender Football-Stimmung.

Und es gibt dabei noch ein ganz besonderes Highlight: Deutschlands Kult-Band DIE FANTASTISCHEN VIER wird in der Halbzeit des Championship Games ein Mini-Konzert spielen, das es so noch nie gegeben hat. Und das mitten in den Zuschauerrängen, in der Cannstatter Kurve des Stadions!

Das ELF Championship Game in der MHP Arena ist weit mehr als nur ein Spiel. Am Samstag vor dem Finale lädt die Liga zum Family Experience Day auf dem Gelände des Mercedes-Benz Museums ein, wo Fans American Football hautnah erleben können. Am Sonntagvormittag folgt die Power Party an selber Stelle - die perfekte Einstimmung auf das große Finale mit viel Musik, Interviews und Entertainment.

Ein weiterer Höhepunkt des Wochenendes ist das feierliche Honors Event am Samstagabend, bei dem die besten Spieler und Coaches der Saison ausgezeichnet werden - von MVP bis Coach of the Year. Anschließend treffen sich Liga-Größen, prominente Gäste und Fans bei der Pre-Game Party, um sich gemeinsam auf den großen Showdown einzustimmen. Wer es noch exklusiver mag, kann mit der Sideline Experience einen Blick hinter die Kulissen werfen: hautnah am Spielfeldrand beim Warm-Up der Teams, buchbar in Kombination mit einer Tageskarte.

„Ich kann versprechen, dass die Stadt im Spätsommer 2025 ein großartiges Football-Happening für die ganze Familie erleben wird“, sagt Zeljko Karajica, Geschäftsführer der European League of Football. Auch Rouven Kasper, Vorstand Marketing und Vertrieb des VfB Stuttgart, freut sich auf das Event: „Stuttgart ist eine Sportstadt von internationalem Renommee und American Football hat in unserer Region seit vielen Jahren seinen festen Platz.“

Die MHP Arena, mit Platz für über 50.000 Zuschauer*innen, moderner Infrastruktur und optimaler Anbindung, ist der perfekte Austragungsort für ein solches Event. Stuttgart knüpft damit auch an seine Football-Tradition an - bereits in den 1990er Jahren fanden hier große Eurobowl-Finals statt.

Noch stehen die beiden Teams für das große Finale nicht fest, aber eines ist schon jetzt sicher: Das ELF Championship Game 2025 wird mehr als ein Finale - es wird ein unvergessliches Erlebnis voller Drama, Gänsehaut und Spitzensport, gekrönt von einer spektakulären Halftime-Show mit den FANTASTISCHEN VIER.