Das fränkische Volksfest und Geschichten aus Hohenlohe

Der Filmabend präsentiert die beiden neuen Filme von Waldemar Jauch.

Im ersten Teil des Abends geht es um die „fünfte Jahreszeit“ in Crailsheim. Filmisch aufbereitet werden die Anfänge des Fränkischen Volksfestes sowie die Volkfestumzüge und die Laufradrennen. Auch die fränkische Familie spielt eine wichtige Rolle.

Im zweiten Film des Abends geht es unter dem Titel „Hohenlohisch is ned leichd“ um das Hohenloher Land, um die Besonderheiten des Brauchtums und die Eigenheiten des Menschenschlags, die am besten im hiesigen Dialekt zur Geltung kommen. Der Film zeigt Hohenlohe in seinen Traditionen, seiner schönen Landschaft und den netten Bewohnern.