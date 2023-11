Entdecke die zauberhafte Wunderwelt der Frau Holle.

Bestimmt kennst du Frau Holle, die es schneien lässt, wenn sie ihre Bettdecke ausschüttelt. Aber Frau Holle kann noch viel mehr, als in den Märchenbüchern geschrieben steht. Das Fräulein Holle, die Enkelin von Frau Holle, weiß alles über ihre Großmutter. Und wenn das Fräulein Holle zu erzählen beginnt, wird die zauberhafte Wunderwelt der Frau Holle vor deinen Augen zum Anfassen lebendig. Sie zeigt dir, wie Frau Holle die verschiedenen Arten des Schnees entstehen lässt. Sie verrät dir, was du tun kannst, wenn es lange nicht mehr geschneit hat. Sie erzählt, wie Frau Holle den Frühling weckt, wie Feen, Elfen und Zwerge ihr dabei helfen. Das Fräulein Holle entführt dich in das fabelhafte, geheimnisvolle Reich der Märchen. Die magische Musik und die mystischen Lichteffekte bereichern das Spiel auf wunderbare Weise. Lasse dich in der Weihnachtszeit ganz von diesem Theaterstück verzaubern.