Das Friedrichsbau Varieté entdecken - Für Jung und Alt

Das Friedrichsbau Varieté öffnet am Sonntag, den 26. Mai 2019 seine Pforten - Eine einmalige Gelegenheit, den Geheimnissen eines Varieté Theaters auf die Spur zu kommen und mit einem unterhaltsamem Programm eine schöne Zeit mit der Familie zu verbringen! Neben Hausführungen mit vielen spannenden Infos und Ausschnitten aus der Show „MAGIC ROCKS“ warten auf die Besucher noch weitere Highlights: Burlesque-Künstlerin Fanny di Favola entführt mit einem Workshop in die Kunst des Burlesque-Tanzes, die vierbeinigen Spezialisten der Johanniter Hundestaffel zeigen, was ein Rettungshund alles leisten muss und das Show-Team der Turn-WM stimmt schon mal auf das bevorstehende Sport-Highlight im Oktober ein. Die Stelzenläufer von Skaramouche begeistern in schwindelerregenden Höhen und die Circusschule CircArtive präsentiert einen Auszug aus ihrer artistischen Arbeit. Zudem erwarten die Besucher beim Tag der offenen Tür im Friedrichsbau Varieté Verlosungen, Rabattaktionen für Eintrittskarten und natürlich kulinarische Leckeren von der Gastronomie Schmücker. Diese kommen nicht nur aus der Varietéküche, sondern auch frisch vom Grill und zur Kaffeezeit gibt es für die großen und kleinen Schleckermäuler Waffeln! Kurz gesagt: Es gibt vieles zu entdecken. Das Team vom Friedrichsbau Varieté freut sich auf Ihren Besuch!

Weitere Informationen zum Programm und den genauen Ablauf finden Sie ab Mittwoch, den 22. Mai auf www.friedrichsbau.de