Nach dem berühmten Bilderbuch von Julia Donaldson und Axel Scheffler - gespielt mit Masken und Puppen

„Mut überwindet Angst“ und „Fantasie besiegt rohe Kraft“. Der Grüffelo-Vater hat vor der großen, bösen Maus gewarnt! Gerade deshalb will das neugierige Grüffelo-Kind „ausziehen, das Gruseln zu lernen“ und diese Maus finden. Unterwegs trifft es auf Tiere, die ihm ihr Halb-Wissen über die ach so bedrohliche „Monstermaus“ auftischen. Schließlich findet es die Maus. Hoppla, die ist ja klein! Aber schlau: Sie nutzt das Licht des aufgehenden Mondes, um ihren Schatten zu vergrößern und schlägt so das Grüffelo-Kind in die Flucht! Jenes aber ist stolz und froh darüber, entkommen zu sein.