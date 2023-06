Hase Willi wünscht sich nicht nur Möhren zum Geburtstag, sondern auch ein Verkleidefest.

Bis es so weit ist und er bis spät in den Abend hinein mit seinen Freunden feiern kann, gibt es eine Reihe von Hindernissen zu überwinden. So ist auf einmal die winzig kleine Ella verschwunden. Die wird doch nicht Juwila, die Adlerfrau, geholt haben? Das Abenteuer um Hase WIlli ist wunderbar witzig, sprachlich geschliffen und dabei auch noch spannend: ideal für Kindergartenkids.