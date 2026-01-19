Das ganz andere Konzert

Was hat man sich denn hier wieder einfallen lassen?

Wenn Sie den Titel ausnahmsweise einmal richtig wörtlich nehmen, dann sind Sie schon sehr nahe an dem, was an diesem Abend passieren soll und was die Konzertgestaltung beeinflußt. So steht tatsächlich, neben den Musikern Wolfgang und Stefan Schulz, dem Moderator und den Instrumenten ein sehr wichtiges, ungewohntes Accessoire auf der Bühne im „Haus mit dem gelben Dach“! Ja es handelt sich dabei um eine Losbox, in der sich nicht nur das komplette musikalische Programm befindet, sondern sich unter Anderem auch Sachpreise verstecken. Dies soll die Bereitschaft des Publikums ehöhen sich tatkräftig an der Auslosung und somit an der Gestaltung des einmaligen, unvorhersehbaren Konzertprogrammes zu beteiligen. In der Auswahl befinden sich zahlreiche Musikstücke, die aus den unterschiedlichsten Bereichen kommen.