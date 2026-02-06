An diesem Abend geht es um ausgewählte Songs, Balladen und musikalische Tatsachenberichte unter dem Thema: ANKOMMEN.

Was darf man sich darunter vorstellen? Stefan Schulz nimmt an diesem Abend anhand der ausgesuchtren Musikstücke und den dazu passenden Moderationen sein Publikum mitten hinein in das übergeordnete Thema und verrät seine ganz eigenen Assoziationen dazu. Ankommen das kann man auf viele unterschiedliche Arten und Weisen und genau das soll an diesem Abend so ganz beiläufig herausgestellt, bzw. ins Bewustsein gerufen werden. Das ganz andere Konzert Wie auch der Komponist selbst wird Stefan Schulz einmal mehr nur mit seiner Gitarre dieses Konzert bestreiten und eine Vielfalt unterschiedlicher Stimmungen live präsentieren. Wer jedoch die unangefochtenen Highlights des Künstlers erwartet liegt eindeutig falsch! Es geht an diesem besonderen Konzertabend nämlich einmal mehr darum die Musik und Texte auf sich wirken zu lassen. Schön wäre es natürlich, wenn die zahlreichen Aussagen, die in den Liedern verborgen sind, auch genau da ankommen, wo sie Reinhard Mey und Stefan Schulz haben wollen! Jeder Besucher sollte am Ende des Konzerts für sich ganz persönlich etwas mit nachhause nehmen können.